Stengte seg inne ei uke på Otterøya for å lage konseptplate om det moderne mennesket

OSLO: I fjor tok Moviestar turen til Otterøya og Fjøset lydstudio for å spille inn sitt andre album, «The Curse and the Currency of the Twenty-First Century». Bandet som består av namsosingen Bård Ingebrigtsen, Marita Igelkjøn og Viktoria Winge, følte at det var best å reise bort for å gjennomføre innspillinga.