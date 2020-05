Terje Tranaas er den eneste kulturaktøren i Namdalen som har fått kompensasjon fra staten: – For meg er det alvorlig, men jeg er mye mer bekymra for unge musikere

Kontantstøtten bidrar til at flere kan holde hjulene i gang under koronakrisa, men Terje Tranaas er bekymra for utsiktene til mange av aktørene i kulturnæringa.