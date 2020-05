NAMDALSAVISA

NAMSOS: En mannlig bilist stoppet av en annen bilist litt over midnatt. Den første sjåføren holdt fartsgrensa, men ble stoppet av en bakenforkjørende fører, som skulle klage på at han kjørte for sakte. Det ble kjefting.

Politiet sendte en patrulje til stedet for å megle, og alt var deretter ok.