Disse karene skal sørge for eufori etter pandemi i Grong til høsten

NAMDALSAVISA

GRONG: 24. september går startskuddet for musikkhøsten i Kulturhuset Kuben i Grong. Da er det bandet Kings of Queen som entrer scenen i kulturhuset med sin Queen-hyllest «The Show Must Go On».

– Nå hyller vi et av musikkhistoriens aller største band på Kuben med en mektig konsertopplevelse fra et legendarisk repertoar. På scenen stiller noen av fylkets beste musikere, sier kulturleder Trond Martin Sæterhaug.

Kings of Queen består av Leif Terje Nilsen, Lars Erik Fisknes, Tony Waade, Tore Haugmark og Stein Larsen, som alle er erfarne trønderske musikere. Under showet blir både de mest kjente klassikerne og noen mindre kjente låter fra Queen presentert.

Trøndersk profil

Konserten inngår i høstprogrammet til Kulturhuset Kuben, som slippes i disse dager.

– Vi kan ikke stoppe å planlegge folkearrangement selv om alt står stille nå, sier Sæterhaug.

I planlegginga av årets høstprogram har kulturlederen tenkt mye på hva som vil være riktig å sette opp på programmet og når det er riktig å legge det ut.

– Jeg landet på å velge trønderske musikere som har opplevd full oppdragstørke, med musikk som alle liker og med et sceneshow som skaper en eufori etter pandemi, sier Sæterhaug, som understreker at om restriksjoner for kulturarrangement skulle vedvare også etter sommeren så vil også Kulturhuset Kuben følge myndigheters råd og pålegg.

– Uansett vil vi ha fokus på godt smittevern i lang tid framover også når vi får åpne dørene til konsertsalen. Skulle samfunnet være stengt for konserter også når vi kommer til slutten av september, vil alle som har forhåndskjøpt billetter til denne konserten få disse refundert, sier han.