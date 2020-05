Fikk klage om full fest i russebuss

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Politiet mottok natt til søndag klage på en russebuss, som kjørte frem og tilbake med høy musikk og holdt folk våkne.

Politiet sendte en patrulje bort, snakket med sjåfør og deltagere, og fikk roet ned festen.

Politiet mottok ikke flere klager om forholdet.

Hendelsen ble først omtalt på politiets Twitter kl. 00.46, og er endelig loggført kl. 03.34.

Ville klage på at kjørte fartsgrensa

Av øvrige Rock city-relaterte hendelser ble en mannlig bilist stoppet av en annen bilist litt over midnatt. Den første sjåføren holdt fartsgrensa, men ble stoppet av en bakenforkjørende fører, som skulle klage på at han kjørte for sakte. Det ble brukt kjeft.

Politiet sendte en patrulje til stedet for å megle, og alt var deretter ok.

Liten koronaøkning

Det var ved midnatt registrert 7.809 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet. Dette er en økning på 8 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 32 tilfeller.

Lett regn

Været i Trøndelag: Vest og nordvest bris, periodevis frisk bris på kysten, forbigående liten kuling i nord først på dagen. Skyet eller delvis skyet. Regnbyger, snøbyger over 300-500 m. Synkende snøgrense i kveld.

Grong, Høylandet, Røyrvik og Overhalla får meldt lett regn.

Det blir stort sett mellom 6 og 8 varmegrader i Namdalen. Røyrvik er et vanlig unntak, med 1 varmegrad.

Bekymret for yngre musikere

I dagens NA:

Kontantstøtten bidrar til at flere kan holde hjulene i gang under koronakrisa, men Terje Tranaas er bekymra for utsiktene til mange av aktørene i kulturnæringa.

Bokaktuell namdaling belyser psykisk sykdom hos eldre – Har ofte andre symptomer enn yngre voksne

Bokaktuell namdaling belyser psykisk sykdom hos eldre – Har ofte andre symptomer enn yngre voksne Den første, norske fag-/læreboka som i sin helhet omfatter psykisk sykdom i eldre år ble nylig lansert – med en namdaling som bidragsyter.

Slik skal Namsskogan kommune knekke innflytterkoden