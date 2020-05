Direktør: – Vi er frustrerte og utålmodige

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Vi er frustrerte og utålmodige over at det tar så lang tid å få ei avklaring. Det er viktig og et sterkt ønske å få på plass en landingsplass for det nye redningshelikopteret ved sykehuset i Namsos, sier administrerende direktør Tor Åm i Helse Nord-Trøndelag.