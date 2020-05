NAMDALSAVISA

RØRVIK: Mandag ettermiddag avholdt politiet en fartskontroll i Hansvikvegen i Rørvik. Der fikk tre personer forenklet forelegg etter at de ble tatt for å kjøre over fartsgrensa.

Det er 60-sone på strekninga, og høyeste hastighet ble målt til 82 km/t.