100 kvadratmeter stor garasje overtent – bolighus har også tatt fyr

NAMDALSAVISA

RØYRVIK: En større garasje på Limingen i Røyrvik er tapt etter at det begynte å brenne tirsdag formiddag.

Nå kjemper brannmannskapene mot at brannen skal ta flere bygninger.

– Garasjen er fullstentig overtent og har delvis rast sammen. Brannen har også spredd seg til et bolighus og et annet bolighus står også i fare. Vi konsentrer oss derfor om å redde bolighuset det brenner i – i tillegg til å skjerme det andre bolighuset mot spredning, forteller Lars Ole Øie på 110-sentralen.

Ifølge politiet et er ikke meldt om personskader.

NAs fotograf på stedet forteller at brenner godt, og at vinden kan by på utfordringer.

– Det blåser ganske bra her, og det er nok fare for spredning.

Øie på 110-sentralen sier Namsskogan brannvesen på tur til Limingen for å bistå Røyrvik brannvesen.

NA oppdaterer saken!