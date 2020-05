Garasje ble totalskadd og et bolighus fikk store skader i brann

NAMDALSAVISA

RØYRVIK: En større garasje i Limingen i Røyrvik er tapt etter at det begynte å brenne tirsdag formiddag.

– Garasjen er fullstendig overtent og har delvis rast sammen. Brannen har også spredd seg til et bolighus, fortalte Lars Ole Øie på 110-sentralen.

På grunn av kraftig vind på stedet var det også fare for at brannen skulle spre seg til et tredje hus – en eldre fritidsbolig.

Klokka 12.01 opplyste Dag Kåre Ditløv, alarmsentraloperatør ved 110-sentralen i Namsos, at de også hadde kontroll på eneboligen som begynte å brenne.

– Det sto også en personbil og en bobil på stedet. De er uskadde, sier Ditløv.

Brannmannskapene klarte også å forhindre at det begynte å brenne i fritidsboligen på eiendommen.

Rask reaksjon

Klokka 15.20 opplyste brannvakta at brannvesenet var ferdige på stedet.

– Garasjen er totalt utbrent. Bolighuset er skadd, og det har brent på kvisten, sier Halvor Kongsmo på 110-sentralen.

I følge brannmannskapene var det utfordrende forhold under slokkinga av brannen. Rask respons sørget imidlertid for at skadeomfanget ikke ble større.

– Brannmannskapet var kjapt framme og gjorde en god jobb for å begrense skadeomfanget, sier Kongsmo.

Det drives nå restverdiredning på stedet for å få ut vannet som ble brukt under slokkinga.

Brannårsaken er foreløpig ukjent, og ifølge politiet er det ikke meldt om personskader.

– Svært preget

Det er Svein Roger Nordbakk som eier eiendommen, men det er tidligere eier som fortsatt bor i huset, skriver Adresseavisen.

– Jeg har snakket med ham og han var svært preget. Han hadde dratt på arbeid i 08-tiden og alt var greit. Så fikk han telefon om at det brant, sier Nordbakk til avisa.

Han forteller at det i garasjen blant annet sto en firhjuling, som han selv bruker i elgjakta, mye verktøy og fire snøskutere som tilhører familien til mannen som bor på gården.

Nordbakk er preget av det som har skjedd, og var tirsdag ettermiddag på tur til Røyrvik.

– Nå må jeg dra og se hva som er igjen på eiendommen og prate med forsikringsselskapet, sier han.