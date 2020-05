Gult farevarsel ved kysten

NAMDALSAVISA

Politiet har ingenting å rapportere om fra Namdalen i natt.

Det var ved midnatt registrert 7.903 tilfeller av koronasmitte i Norge, gjengir NTB. Dette er en økning på 56 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 94 tilfeller.

Kuling

Været i Trøndelag: Sørvest frisk bris utsatte steder, fra i formiddag sterk kuling. Regn og regnbyger, snø i fjellet. Lite nedbør sør for Trondheimsfjorden først på dagen.

I et gult farevarsel for Rørvik oppgis det at fra tirsdag morgen blir det sør eller sørvest stiv kuling 15 m/s, fra formiddag økende til sterk kuling 20 m/s.

Også Halmøya har fått gult farevarsel for kuling.

Anbefalingen er å vurdere og la båten ligge. Det blir middels høye bølger, og bølgekammene er ved å brytes opp til sjørokk.

Ellers blir det stort sett skyet i Namdalen, men regn blant annet på Rørvik og i Overhalla.

Kan tape 20 milliarder

Beregninger fra kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon KS viser at norske kommuner kan tape opptil 20 milliarder kroner på koronautbruddet, skriver Klassekampen. Beregningen tar utgangspunkt i at det vil være strenge smittevernstiltak i ytterligere to måneder. Regjeringens krisetilskudd er på 4,9 milliarder kr.

Helsedirektør Bjørn Guldvog er enig med kommuner som mener pasienter på sykehjem ble koronatestet for sent, skriver Aftenposten.

Grong kommune har gått til søksmål mot en av naboene til Grong næringspark. Kommunen vil utvide næringsområdet, men grunneieren nekter å selge. Nå havner saken i Namdal tingrett.

Jan Nyborg (74) vil rive den gamle hytta og sette opp en ny ti meter unna. Kommunen sier ja, men Fylkesmannen stritter i mot.

Konserntillitsvalgt Frank Grydeland er opprørt. Utbygging av helikopterlandingsplass ved Sykehuset Namsos er utsatt for fjerde gang.