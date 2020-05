Idretten blør i Namdalen

NAMDALSAVISA

TRONDHEIM: For å skaffe seg et helhetlig bilde over den økonomiske situasjonen til de ulike idrettslagene, sendte Norges idrettsforbund (NIF) i april ut et digitalt rapporteringsskjema som alle lag og foreninger ble oppfordret til å svare på. Rapporteringa var i første omgang en kartlegging av de totale økonomiske konsekvensene ut juni, der fristen for å rapportere inn var 30. april.

Kutter kostnader

Totalt 269 av 850 lag i Trøndelag Idrettskrets svarte innen fristen. Dette utgjør 31,8 prosent av idrettslagene i kretsen og 62,5 prosent av medlemsmassen.

De 269 lagene har til sammen rapportert inn tapte inntekter på 84,1 millioner kroner for månedene mars, april, mai og juni (se tabell). Lagene har redusert kostnadene med 27,1 millioner kroner, noe som gjør at trøndersk idrett får et netto tap på 57 millioner kroner.

– Vi visste at det var snakk om store beløp, så tallene kom ikke som noen stor overraskelse, sier Kjell Bjarne Helland, organisasjonssjef i Trøndelag Idrettskrets.

Mørketall

Han poengterer imidlertid at det er skummelt å estimere et eksakt tapstall når ikke alle idrettslag har rapportert inn til NIF.

– Vår vurdering er at dette er en oversikt per nå. Det antas at flere av dem som ikke har rapportert ikke har tap, mens noen må antas å ha det. Det er derfor vanskelig å estimere et nøyaktig tall her. Nå får vi bruke de tallene vi har best mulig, men det ligger helt klart noen skjulte tall når 570 lag ikke har rapportert inn, sier Helland.

Av de 57 millioner kronene utgjør 48 millioner kroner tapte inntekter fra arrangement i valgt periode, mens 19 millioner kroner er tapte inntekter, som blant annet kafe, kiosk og parkering. Klubbene har også rapportert inn at de har et estimert tap på sponsorinntekter på 16 millioner kroner.

Tallene viser at krisepakken som regjeringa tidligere har lagt fram – og som har fått massiv kritikk – ikke treffer alle. Så langt får ikke klubbene kompensert tapte inntekter fra kiosk, parkering, sponsorer og så videre. Det er så langt klart at idretten og frivilligheten i Trøndelag vil motta 36,8 millioner kroner i kompensasjon.

Håper på forbedret pakke

Helland håper nå at innrapporteringa til NIF vil føre til at det kommer en forbedret krisepakke fra Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal gagne idrettslagene bedre.

– Slik krisepakken er nå er det begrenset hva man får igjen. Nå tar Norges idrettsforbund med seg disse tallene og kjører det mot innrapporteringsarket til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Da får vi vite hvor stort avviket er, og forhåpentlig vil det føre til en ny krisepakke som vil gagne idretten bedre, sier Kjell Bjarne Helland.