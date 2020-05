Stine skal sørge for inkludering i fritid

NAMDALSAVISA

NÆRØYSUND: Prosjektet skal gå over tre år, og har tre fokusområder. Stine Barstad Holm startet mandag i sin nye jobb som prosjektmedarbeider. Stillinga er på femti prosent, og ligger under enhet for kultur. Barstad Holm vil ha ansvar for det første fokusområdet i prosjektet, inkludering i fritid.