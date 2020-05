Svenskene vil kjøre eget St.Olavslopp

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Sist uke ble St.Olavsloppet i sin ordinære form avlyst, som følge av at det ikke tillates folkeansamlinger på over 500 i Norge.

St.Olavsloppet er imidlertid et arrangement som omhandler både norske og svenske arrangører, og nå vurderer den svenske arrangemenskomiteen å arrangere en stafett bare på svensk side. Forutsetningen er det dog at det svenske friidrettsforbundet opphever dagens forbud mot å arrangere stevner.

Overfor Østersundposten har sjefen for stafetten på svensk side, Peter Bring tidligere antydet at en stafett som går mellom Østersund og riksgrensen kan være et alternativ, uansett ønsker han at stafetten skal gjennomføres i en eller annen form. Det synet står han fortsatt for.

– Det skal komme en beskjed fra det Svenske friidrettsforbundet snart. Endres det (forbudet), så er vi ikke flere enn 50 personer på hver etappe og veksling, så da får vi tilpasse oss etter det, sier han til Østersundposten, og legger til at endelig beskjed skal komme 10. mai.

Det er også et alternativ å arrangere en virtuell stafett.