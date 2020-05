NAMDALSAVISA

Siste gang jeg snakket med Sverre var en tirsdag før 12. mars på frivillighetssentralen på Skage. Vennskapet med Sverre og Laila startet med at de ble sittende rundt langbordet som ble til «Namsosbordet» under middagene på Skage. Etter de første møtene utviklet det seg til et varmere og artigere vennskap. Når vi så den blå bilen kom og parkerte på fast plass, visste vi at nå ble det underholdning, og det ble det innimellom til gagns.