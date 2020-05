«Han var en inspirasjon og et forbilde»

NAMDALSAVISA

NAMSOS: 73-åringen er blitt beskrevet som en bauta i musikkmiljøet i Namsos og har gledet mange musikalske hjerter i flere årtier som frontfigur i Swingers, Brothers og Stein Hendrix. Han var også rektor på musikkskolen i Namsos i mange år fram til han ble pensjonist i 2014.

– Du tror du klarer å forberede deg, men det er likevel et kraftig slag i magen å miste pappaen sin, sier sønnen Daniel Hovik (40).

Kondolansene har strømmet inn etter at familien bekjentgjorde bortgangen.

– Det viser at han var en bra mann, sier han, som sammen med lillebroren Lars Jacob også er musiker.

– Hvordan inspirerte pappa deg til å satse på musikken?

– Grunnen til at jeg holder på med musikk, er han, svarer Daniel Hovik, og fortsetter:

– Han rigget til musikkanlegg i stua i Hovika på Otterøya der vi bodde da jeg og broren min Lars Jacob var liten. Både Swingers og Brothers, der pappa var frontmann, øvde i stua. Det førte til at vi fikk tilgang til musikkutstyr.

– Motivator

På seksårsdagen fikk Daniel en musikalsk gave fra faren, som ble toneangivende for vegen videre.

– Han kjøpte mitt første keyboard i gave til meg. Han skjønte kanskje at jeg hadde noe i meg, sier han, som er takknemlig for at faren lot ham få sjansen til å spille i sitt eget band.

– En ting er at han har vært en stor inspirasjonskilde til meg og broren min. Men jeg tror også han har vært en inspirasjonskilde og motivator for mange flere. Og det gjør meg utrolig stolt, fortsetter han.

Daniel Hovik trekker også fram en annen side ved faren.

– En ting er ham som musiker. En annen ting er den medmenneskelige sida hans. Det har han alltid vært en foregangsfigur. Han har vært et fantastisk medmenneske, som har støttet meg og broren min i tykt og tynt, sier han.

– Sterk posisjon

Forfatter og musiker Kaare Skevik (67) skrev «Namsos bys musikkhistorie» i 2016, der han omtaler 382 musikere, deriblant kompisen Håvard Hovik.

– Håvard har hatt en sterk posisjon i byens musikkmiljø. Ikke bare som musiker. Men også som rektor i musikkskolen, der han hadde et veldig godt renomme. Han var en veldig respektert musiker og fagmann, forteller Skevik, som spilte sammen med Hovik i sitt første band: Buccanners – sjørøvere, på norsk. I bandet spilte også John Dahl, Per Erik Wallum og Sturla Hustad.

Spilte i samme band

– Han var vokalist i det første bandet jeg spilte i. Vi var et danseband, spilte mest svensktopper, og hadde masse spillejobber. Vi var ute på jobb nesten hver helg. Vi var utrolig populære, særlig i Nord-Trøndelag, men hadde også jobber i Sør-Trøndelag, sier Skevik.

– Selv om dansebandmusikken ikke var min greie, hadde jeg stor sans for ham. Han var drivende dyktig vokalist, og spilte trompet og gitar i tillegg, tilføyer Skevik, som hoppet av etter to år, 16 år gammel.

– Jeg startet i det som skulle bli Prudence, sier han, som nå sender sine varmeste tanker til familien.

– Jeg har hatt mye kontakt med ham opp igjennom årene. Vi har møttes både i Oslo og Namsos. Selv om jeg visste at han var syk, er du aldri forberedt når det skjer.

Begravelse 15. mai

Håvard Hovik etterlater seg kone, to barn, tre bonusbarn, fem barnebarn og fire bonusbarnebarn.

Begravelsen blir i Namsos kirke 15. mai klokka 11.00. På grunn av restriksjoner på grunn av den pågående koronapandemien, blir det kun for den nærmeste familien.