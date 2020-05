– Det var viktig at de snudde nå

NAMDALSAVISA

HØYLANDET/RØRVIK: – For Norsk revyfaglig senter er jeg veldig letta. Vi har et nasjonalt oppdrag, og jeg var usikker på om det ville ligge nok overføringer i reformen til å kunne forsvare dette etter hvert. Så det var et viktig grep at de snudde nå, sier Hanne Vilja Sagmo, avtroppende daglig leder i Norsk revy.