Her er nordmannen som jubler for at Sverige kapret gullsmøreren

TRONDHEIM: - På ryktebørsen har det jo vært noen rykter om at Perry kunne komme til å velge Sverige, og jeg skal innrømme at jeg smilte ganske så bredt da nyheten om at han gikk til Sverige kom, sier Thomas Hjalmar Westgård.

"Perry" er Perry Olsson, en kar som har vært tilknyttet den norske smøretraileren de siste 17 årene. Han har blitt kalt for en gullsmører i langrennsmiljøet, ikke minst etter at han hadde jobben med å plukke gullski til Petter Northug jr og Marit Bjørgen gjennom store deler av deres strålende karriere.

Nå blir det løpere fra hans eget hjemland som får nyte godt av hans store kompetanse - og en løper fra Leka.

For Thomas Hjalmar Westgård har hatt et formelt samarbeid med det svenske skilandslaget, som følge av at han går for Irland.

Sist vinter ble samarbeidet tatt et hakk videre, og Westgård fikk bruke skipar til noen av de svenske landslagsløperne i verdenscupen.

- Jeg gikk jo mine beste renn med ski fra de svenske løperne. Så uten at man skal trekke for bastante konklusjoner, så ser man jo at man kommer noen knepp opp på resultatlistene de gangene man har ski som tilhører de beste, sier Westgård.

Lekværingen gikk flere strålende renn i vinter, der 16.-plass i verdenscupen i Finland 29. februar er et foreløpig karriere-høydepunkt.

Nettopp hans gode plasseringer i flere verdenscuprenn, der han satte storparten av de svenske løperne på plass, gjør at han føler han har bedre kort på hånda nå når en ny sesong har startet, med tanke på samarbeid med svenskene.

- Det er jo Irland og Sverige som gjør avtalene, men man føler vel at man har ganske gode kort på hånda etter det som skjedde i vinter, sier han.

- Og med Olsson til å plukke ut ski skal framgangen fortsette?

- Hehe, man håper jo og jobber for det. Det er klart det er betryggende å vite at man har en slik kapasitet i smørebussen der man får smurt sine ski, sier Thomas Hjalmar Westgård.