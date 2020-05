Uholdbar utsettelse

NAMDALSAVISA

Det haster med å få på plass en landingsplass for de nye redningshelikoptrene ved Sykehuset Namsos. Nå er igangsettelsen av forprosjektet utsatt for fjerde gang, og det er helt i det blå når dette kan bli realisert.

Begrunnelsen fra styret i prosjektet for de nye redningshelikoptrene (NAWSARH), er at det må prioriteres å få ferdig landingsplass ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Vi kan ha forståelse for at det er en prioritert oppgave å få dette ferdig i Tromsø, men det er desto vanskeligere å forstå at det skal gå ut over muligheten for å starte et forprosjekt i Namsos. Spesielt når Sykehuset Namsos er det eneste i Helse Midt-Norge som fortsatt ikke har landingsplass tilpasset det nye helikopteret. Det har heller ikke skortet på innsatsen fra helseforetaket eller kommunen for å få dette til.



Vanlige ambulansehelikopter og den gamle Sea King-en kan fortsatt lande på den eksisterende landingsplassen, men konsekvensene av at dette ikke er på plass kan likevel bli store for Sykehuset Namsos – og for innbyggerne.



Sykehuset Namsos dekker et av de tøffeste havstrekningene i landet, og et område der hav-næringa er i sterk vekst, samt store fjellområder. Tryggheten som redningshelikopteret og sykehuset gir er vanskelig å overvurdere.

Stortinget har vedtatt at det skal være akuttfunksjon ved Sykehuset Namsos, og at det skal være tilgjengelig for de nye helikoptrene. Da må det svært gode grunner til for å utsette oppstarten gang etter gang. Det er iallfall ikke opp til styret i NAWSARH å prioritere hvilken sykehusstruktur vi skal ha her i landet.