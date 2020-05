Unikt byggeprosjekt i sjøkanten på Lauvøya

NAMDALSAVISA

LAUVØYA: På Lauvøya planlegges det nå ni nye rorbuer helt nede i sjøkanten. Bjørge Ramfjord i Lauvøya marina har jobbet mye med dette, og har gått med planene i mange år. Allerede i 2008 var området ferdig regulert.

– Men så kom finanskrisen, og da ble det lagt litt på is, forteller han og er svært fornøyd med å være i gang med prosjektet igjen.

Tror norgesferie blir mer populært

De prosjekterte rorbuene ble lagt ut for salg rundt jul. Krisen vi nå står i gir store usikkerhet i markedet, men Ramfjord er optimist.

– Jeg tror det kan gå litt den andre vegen. Nå blir det mer fokus på ferie i eget land, og det å ha en ferieplass i Norge vil nok bli mer i skuddet igjen.

Han forteller videre at prosjektet er ganske unikt, da de bygger helt nede i sjøkanten, noe en innskjerping i plan- og bygningsloven i 2008 har gjort vanskeligere.

– Spennende prosjekt

Eiendomsmegler Øyvind Hofstad i Boli synes det er et spennende prosjekt å få ta del i.

– Det er ikke mye av dette fra før av. Det finnes en del rorbuer som er bygd i forbindelse med anlegg for utleie, men her ønsker vi at folk skal kunne eie sin egen rorbu, sier han.

Rorbuene er arkitekttegnet, og det er brukt mye tid på at de både skal se ut som ekte rorbuer, og samtidig passe inn i kulturlandskapet ellers.

– Det er spesielt å få sjøen rett ved føttene. Bryggefoten vil stå i vannet, så det blir helt ute på kanten. Noen av rorbuene får utsikt rett ut i skipsleia, og vil kunne se Hurtigruta og andre båter passere. De vil også få tilgang på helårs båtplass, og i bua er det plass til både fiskeutstyr og fiskeklær, forteller megleren.

Med beliggenhet ni kilometer fra Rørvik tror han det vil bli attraktive fritidsboliger.

– Det er sentralt, men samtidig landlig og fint. Dessuten tror jeg dette er en ferieform som kan passe alle.