Bangsundingene smilte bredt mens de handlet brød og melk

NAMDALSAVISA

BANGSUND: – Nå har vi ventet og håpet på dette i over fire år, og jeg blir faktisk litt rørt, smiler Jorunn Fallet som ble kunde nummer en på Joker Bangsund da klokka passerte 10.00 torsdag formiddag.

For den som er vant til å velge og vrake i matbutikker høres det kanskje rart ut å felle en tåre over at man får kjøpe brød og melk. For et lokalsamfunn er butikken noe av limet som holder folk sammen.

De siste ukene har hun fulgt innspurten i NA og på Facebook. Hun var fast kunde på gammelbutikken som stengte i 2016, og mener det er viktig å handle lokalt og benytte seg av det som finnes der du bor.

– Dette blir matbutikken min framover, fastslår hun, mens hun kikker seg rundt i den nye butikken.

– Hvor har du handlet i mellomtida?

– Litt her og litt der, men nå trenger vi ikke å dra til byen lenger, nå skal vi endelig få handle mat på Bangsund igjen, sier Fallet.

Ny tidsregning

Rett før butikken åpnet hadde de ansatte en liten pep-talk mellom reolene.

– Dette har dere jobbet og stått på i uker og måneder. Nå er vi endelig i gang, og husk det handler om kundeservice og der er vi best, sa kjøpmann Kristian Dahl Fossum da urviserne bikket 09.58.

– Er det da vi skal spørre hva føler du nå?

– Akkurat nå har jeg som før laget går på banen til en fotballkamp. Det kribler i magen og handler om å prestere, sier Joker-kjøpmann og fotballtrener Fossum.

Bangsund vel har de siste ti-tolv årene engasjert seg sterkt i stedsutvikling og nærbutikk.

– Det er selvsagt en gledens dag for lokalsamfunnet, samtidig er det starten på en ny tidsregning på Bangsund, sier Trond Prytz.

– På hvilken måte?

– Dette markerer at senteret på Bangsund har flyttet seg. Fram til rundt 1960 var det Ner-Bangsund som var sentrum. Med handel, industri og det som hørte med. Så fikk vi en periode fra omkring 1960 og til den forrige butikken ble lagt ned i 2016. Hvor handel og møteplass lå ganske midt på Bangsund. Og nå har den nye møteplassen etablert seg langs hovedferdselsåren gjennom Bangsund, sier Prytz.

Sosialt møtested

Selv om det skule være en butikkåpning litt i det stille, uten flagg og fanfarer på grunn av koronakrisen, strømmet folk til nybutikken.

Ordfører Arnhild Holstad og kommunedirektør Inge Ryan hadde tatt turen til Bangsund for å gratulere med at en rundt fem år lang prosess, noen solide fartshumper underveis, endelig er i mål.

– Jeg må berømme eierne som aldri har gitt opp målet om å få på plass en dagligvarebutikk på Bangsund igjen, sier ordføreren.

For kommunedirektøren ble det en spesiell dag på flere måter. Fram til 1. januar i år var han styreleder i Merkur-programmet som har vært en viktig bidragsyter for å få realisert butikken. Og som tidligere Fylkesmann var det Ryans administrasjon som til slutt fikk løst floken med vegvesenet.

– Nærbutikken er viktig som sosialt møtested, og det er snart det eneste stedet i lokalsamfunnet du kan treffe folk uten fare for å bli valgt til nestformann i noe, ler Ryan.

Butikken har åpnet, og over sommerferien vil Namsos kommune åpne et såkalt innbyggerpunkt på Bangsund. Samtidig jobbes det videre med planene om en kro/kafe i tilknytning til butikken.

– Butikken var viktigst, og nå er jeg bare lettet og og glad, men jeg håper at vi om ikke alt for lenge kan fortelle litt mer konkret om hva vi tenker videre framover, sier Arnt Larsen, mens folk smiler bredt, og takker for at de har fått sin egen matbutikk igjen.