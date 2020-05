Neste uke åpner skolene for alle elevene: – Det kommer litt overraskende

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Vi har allerede begynt å se på når vi skulle slippe opp på ungdomsskolen, så det var vi egentlig klar på. Når vi da får høre at vi skal ha 5. til 10. så var det litt «oi, skal vi dit med en gang». Det kommer litt overraskende at det åpnes for alle. Vi hadde kanskje sett for oss ei mer restriktiv holdning til dette. Men vi har forståelse for at det er press fra samfunnet generelt og vi kan ikke noe annet enn å applaudere det også, for vi må få elevene tilbake til skolene og få en god avslutning på skoleåret, sier grunnskolesjef Knut Storeide.