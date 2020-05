NAMDALSAVISA

TRONES: Tre sjåfører måtte godta at førerkortet ble inndratt etter at UP holdt laserkontroll på E6 gjennom Trones torsdag.

Kontrollen foregikk i 60-sonen og førte totalt til 12 reaksjoner som fordelte seg på tre førerkortbeslag og ni forenkelde forelegg.

Sjåføren som tråkket hardest på pedalen, passerte radaren i 104 km/t.