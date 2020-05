Emil (21) fra Lierne hadde ikke forventet det som skjedde da han skulle dimitteres fra Garden

NAMDALSAVISA

LIERNE: Det siste året har 21-åringen fra Lierne vært i Hans Majestet Kongens Garde, hvor han har gjort sine saker bra. For da han skulle dimitteres sammen med resten av 4. gardekompani i slutten av mars fikk han utmerkelsen for årets beste gardist. At han skulle få den høythengende utmerkelsen kom overraskende på den sindige libyggen.