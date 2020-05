Endelig frigjøringsdag

NAMDALSAVISA

Det har vært helt stille, opplyser politiet.

Det var ved midnatt registrert 8.034 tilfeller av koronasmitte i Norge, oppgir NTB. Dette er en økning på 39 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 59 tilfeller.

Enten solgløtt, overskyet eller snø

Været i Trøndelag: Sørvest opp i liten kuling på kysten, i formiddag dreining til nordlig periodevis frisk bris. Regn og regnbyger. Nedbør som snø over 200-500 m, fra i ettermiddag synkende snøgrense. I kveld oppholdsvær nord for Steinkjer.

Det blir stort sett enten solgløtt eller overskyet, og mellom 4 og 6 varmegrader i Namdalen i dag.

I Røyrvik blir det snø fra morgenen av.

Frigjøringsdagen markeres

Det er 75 år siden frigjøringen av Norge, men det blir ingen tradisjonell markering av 8. mai i år. Dagen markeres blant annet på Akershus festning i Oslo. Der blir det flaggheising kl. 08, og kl. 12 legger Kong Harald ned krans ved Nasjonalmonumentet, hvor han også holder tale til folket.

Smitten var på retur 12. mars

Uten sammenligning forøvrig, kommer enda en slags frigjøringsdag den 15. juni.

En av fire mener gjenåpning av Norge etter koronautbruddet skjer for fort. Det viser en spørreundersøkelse etter regjeringens pressekonferanse torsdag om gjenåpning av Norge, ifølge NTB. 64 prosent mener tempoet er riktig, mens 12 prosent mener det går for sakte.

De som mener det går for sakte får drahjelp av FHI, som mener smitten var på retur allerede før de mest inngripende tiltakene, 12. mars. Nye analyser viser at smitten på det tidspunktet hadde bremset kraftig opp.

– Vi vet i dag at det er sannsynlig at de tiltakene som ble satt inn før 12. mars, også virket, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til NTB.

Blir parksommer

Parksjefen i Namsskogan familiepark er glad for at regjeringa nå har gitt klarsignal til at de kan åpne når sommersesongen starter.

Torsdag kom beskjeden om at 5. til 10. klasse skal begynne på skolen igjen neste uke. Det kom overraskende på grunnskolesjefen i Namsos, som likevel mener de er godt forberedt på å ta imot elevene.

– Vi er egentlig ikke ute etter takk. Det å se beboerne smiler og er fornøyde er takk nok i seg selv, sier en av de tre sykepleierstudentene NA snakket med.