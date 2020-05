Hytte brant ned i Harran

NAMDALSAVISA

HARRAN: Fredag kveld rykket alle nødetatene ut etter at det kom inn melding om at ei hytte i Harran hadde begynt å brenne.

– Det skal være en god del røykutvikling, sier Solfrid Lægdheim, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

Klokka 21.52 hadde hverken politi eller brannmannskaper kommet fram til hytta, men politiet opplyser at det ikke skal befinne seg personer i hytta.

Litt før kl 22.30 melder politiet at hytta er så godt som nedbrent, brannmannskap på stedet har kontroll over situasjonen og det er ikke fare for spredning.