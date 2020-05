Kveite over to meter er fredet

NAMDALSAVISA

NAMDALEN: Fiske langs kysten reguleres i det som heter Forskrift om utøvelse av fisket i sjøen. Siste ledd i paragraf 48 i forskriften lyder: All fangst av kveite over to meter skal straks slippes tilbake på sjøen. Påbudet gjelder uavhengig av om kveiten er død eller dødende.

For kveite sammenfaller to meters lengde omtrent med en fisk på litt i overkant av hundre kilo.

I tillegg er det forbud mot å fiske kveite som er under 80 centimeter. Det vil si drøyt seks kilo.

Bakgrunnen for at store kveiter er fredet skal være at disse individene er gamle, og at de opp gjennom årene har fått i seg store mengder tungmetaller og annen forurensning som over tid har hopet seg opp i kjøttet. Det vil si at gamle og store eksemplar ikke er tilrådelig å spise.

I tillegg har vi hatt et overfiske av store kveiter som utelukkende er hunnfisk. Hannfisk blir sjelden over 50 kilo, og fredning av de store hunnene vil på sikt sørge for at det gytes mer og at det blir mer kveite etter hvert.