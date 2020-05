Markering av frigjørings- og veterandagen sendes på nett-tv

NAMDALSAVISA

NAMSOS: 8. mai 2020 er det nøyaktig 75 år siden freden kom tilbake til Norge – etter fem lange år med krig og okkupasjon.

– På frigjøringsdagen markerer vi friheten, og vi hedrer norske veteraner fra andre verdenskrig og frem til dagens internasjonale operasjoner. Siden 1945 har over 100.000 nordmenn tjenestegjort i nesten hundre forskjellige internasjonale operasjoner i over 40 land i fire verdensdeler. I år markeres også frigjøringsjubileet spesielt.

Veterandagen er en norsk merkedag innført av regjeringa for å styrke anerkjennelsen av innsatsen til militære veteraner. Veterandagen skal hedre deltakere i andre verdenskrig, så vel som dem som har tjenestegjort i FNs fredsbevarende styrker og andre internasjonale operasjoner.

– Namsos kommune har i sin nylig vedtatte Veteranplan slått fast at 8. mai er kommunens årlige hovedarrangementet for å markere veteranenes innsats. I år er det ikke mulig på grunn av koronapandemien med et fysisk arrangement, og vi vil derfor markere veterandagen gjennom et digitalt arrangement som formidles på nettsida vår og sosiale medier 8. mai klokka 12.00. Her vil det bli både kulturinnslag, taler for dagen fra ordfører og representanter for veteranforeningen, og blomsternedleggelser, opplyser kommunen på sin heimeside.

Torsdag ble markeringa spilt inn der veteran Jon Hildrum holdt en tale sammen med ordfører Arnhild Holstad.