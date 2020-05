NAMDALSAVISA

TRØNDELAG: Farevarselet er satt til gult, og det kan enkelte steder komme opp mot tjue centimeter snø.

Meteorologisk institutt råder folk til å ikke kjøre med sommerdekk.

– Har du skiftet til sommerdekk, har du ingenting å gjøre på veien i helgen. Skift dekk eller la bilen stå! sier meteorolog Gunnar Livik ved Meteorologisk institutt i Bergen til Adressa.

Grunnen til snøfallet er et voldsomt kaldluftsutbrudd fra Arktis.

– Da snur vinden på nord og kommer opp i liten til stiv kuling på kysten. Nedbøren som tidligere på dagen kommer som regn - og sluddbyger, vil lørdag kveld gå over til sludd - og snøbyger. Det er bare på kysten at nedbøren kommer som sludd. Ellers vil det gå snøbyger over resten av landsdelen. Det vil snø helt ned i fjæresteinene, forteller vakthavende meteorolog Magnus Haukeland ved Meteorologisk institutt til Adressa.

Det er varslet nedbør som snø enkelte steder til og med torsdag. Den kjølige luften gir fare for nattefrost også i lavlandet.

Ifølge prognosene vil middeltemperaturene for hele døgnet de neste dagene ligge fem til seks grader under det som er normalt på denne tiden i Trøndelag. Det er 65 år siden sist det var så kaldt så sent på våren.