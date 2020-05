Fullt rundt kafebordene etter lettelser på koronatiltak: – Det er viktig å komme seg ut og prate med folk

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Ved vinduet på Utsikten kafe sitter en gjeng som er ekstra glade for at restriksjonene er lettet på og de kan møtes igjen. Svein Berg, Cicilie Albertsen, Nils Albertsen, Elsa Smevik og Birger Smevik pleier å møtes her hver eneste lørdag.