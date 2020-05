Kirkene åpner igjen – første gudstjeneste holdes 21.mai

NAMDALSAVISA

NAMDALEN: – Første «ordinære» gudstjeneste i Namdal blir 21.mai - kristi himmelfart. Det blir flere gudstjenester rundt prostiet, blant annet Grong og Namsos, sier prost i Namdal, Håkon Olaussen.

Fram til da er det planlagt flere digitale aktiviteter i samarbeid med kommunene, og det blir streamet kirkelige innslag fra blant annet Namsos og Rørvik.

Første mulighet for åpning av kirkene er egentlig 17.mai, men i Namdalen har de valgt å vente til 21.mai, da det vil bli vanskelig å gjennomføre innenfor grensa på 50 personer på nasjonaldagen.

Veileder for smittevern

– Det blir imidlertid et arrangement i Namsos kirke allerede onsdag førstkommende på formiddagen - med de samme smittevernsreglene som forutsetning, sier prosten, og legger til at kirken har en viss trening med smittevernsikrede aktiviteter, da de i hele perioden har gjennomført begravelser som normalt, og også en rekke forenklede dåpsgudstjenester.

Prosten forteller at kirken har forhandlet frem en bransjestandard i form av en veileder, som er vurdert av Barne- og familiedepartementet 2. mai og i samsvar med FHIs smittevernveildedning, som nå gjelder for hele den norske kirke. Veilederen er gjennomgått denne uka med alle ansatte i kirken i Namdal på forskjellige nivåer.

– Vi arbeider nå så raskt vi kan med å sikre sikker og gjennomtenkt åpning. Smittevernreglene må også få lokal tilpasning, basert på lokal bemanning og lokalt kirkerom.

Slik blir gudstjenestene

Gjenåpning av kirker og gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger kan skje under følgende forutsetninger når det gjelder antall deltakere:

Maksimalt 50 personer (inkl. medvirkende) til stede

Minimum 1 meter mellom hver person (gjelder ikke personer i samme husstand)

Seremonirommets størrelse overstyrer maksimalt antall slik at minimum avstand kan ivaretas.

Smittevernet ved gudstjenester og kirkelige handlinger bygger på fire hovedprinsipper:

Syke personer skal ikke delta eller være til stede

Gode, gjennomarbeidede og godt kommuniserte rutiner for håndhygiene og renhold

God avstand og minst mulig kontakt mellom personer

Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr

Gleder seg til å få møtes igjen

– Hver gudstjeneste/kirkelige handling skal bemannes slik at vi sikrer tilstrekkelig informasjon og veiledning ved ankomst til kirken, og det vil også gis informasjon og veiledning underveis i gudstjenesten. Informasjonen skal også gjøres tilgjengelig på våre nettsider og med oppslag i kirkene

Siden myndighetene satte inn tiltak i midten av mars, har det ikke vært avholdt gudstjenester.

– Det er mange med tilknytning og engasjement for kirken som gleder seg stort over å kunne få møtes igjen. Gudstjenester og kirkelige handlinger er Den norske kirkes kjernevirksomhet og har en sentral rolle i mange menneskers liv. Det er derfor av stor betydning at kirkebyggene kan åpnes og gudstjenester og kirkelige handlinger gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.