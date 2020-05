Hva har skjedd i natt?

NAMDALSAVISA

NAMDALEN: – Det har vært stille i hele fylket i natt, forteller operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Håvard Høyem.

Snøvarsel

Det gule farevarselet for mye snø er fremdeles gjeldende for hele Trøndelag. I Namdalen blir det i dag overskyet, og temperaturen holder seg jevnt rundt fem grader, bortsett fra i Lierne, som også i dag får en minusgrad.

Her er tekstvarselet for Trøndelag fra yr.no: Nordvestlig opp i liten kuling. For det meste skyet. Snøbyger. Perioder med litt sol.

Smittebomber

Tv2 har laget en oversikt over de stedene som utgjør størst smittefare. Noe av det viktigste for å unngå smitte er god håndhygiene.

– Vi ser at økt bevissthet rundt håndhygiene har hatt effekt også på andre sykdommer, som for eksempel influensa. Slike andre sykdommer har hatt betydelig nedgang de siste månedene, sier Nina Kristine Sorknes, seniorrådgiver på avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet (FHI) til tv2.

Eget treningssenter

I NA kan du i dag blant annet lese om Marius (27), som ble kreativ da treningssentrene stengte. Da tok han sag fatt og bygde sitt eget.

Marius løfter tungt i åpent landskap Da Marius Evensen Wågan fra Namsos kom heim fra Vietnam var alt koronastengt. Da måtte den treningsglade 27-åringen snekre sammen sin egen gym ute for å få trent.

