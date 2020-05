– For oss tyskerunger startet krigen 8. mai 1945

NAMDALSAVISA

BANGSUND: Bjørn Myrvold er blitt en voksen mann. Neste fødselsdag 23. juni fyller han 79 år. Han kom til verden i besteforeldrenes hus i Hestmarka på St. Hans-aften i 1941. Mamma Jorid Myrvold var ung, bare 18 år, da lille Bjørn kom til verden. Men det som skulle vært en lykkens dag over å få en velskapt liten gutt, var allikevel ikke det. Årsaken var at faren til Bjørn var den tyske soldaten Florian Zangerle fra Ims i Østerrike. Han kom til Namsos da fienden invaderte byen i starten av mai 1940.

Stor skam

Hun ble kalt tyskertøs, mora til Bjørn. Men Jorid Myrvold var vel som ungjenter flest på den tida. Det var bare det at hun forelsket seg i feil mann.

Bjørn Myrvold lener seg tilbake i godstolen i den hyggelige stua han deler med kona Merete Hildrum på Bangsund. Bikkja legger seg godt tilrette ved matfars føtter, lykkelig uvitende om det dramatiske livet Bjørn har levd. Han tar fram igjen metaforen på sitt liv, den om hoppbakken og det å komme skjevt ut.

– For min egen del har jeg følelsen av at det meste har gått dårlig i livet, sier han.

– Er du bitter?

– Ja, og det innrømmer jeg. Jeg er bitter.

Bodde på Høknes gård

Da krigen brøt ut og Namsos ble bombet og invadert av fiendtlige styrker, bodde unge Jorid sammen med foreldrene Janna og Justin Myrvold på Høknes gård. Dit kom også tyske soldater og slo seg ned, blant dem den 26 år gamle østerrikeren Florian Zangerle – en stram kar med drag på damene. Siden han var underoffiser fikk han bo inne i kårhuset sammen med familien Myrvold.

Så gikk det som det ofte går. Unge Jorid forelsket seg i den flotte soldaten. I all hemmelighet innledet de to et forhold, ble kjærester.

Nødstid

Florian Zangerle vokste opp i en søskenflokk på 14. Han kom til verden i 1914 og opplevde depresjonen etter første verdenskrig på kroppen. Som i Tyskland var det nødstid i Østerrike. Å gå inn i det militæret virket som en fornuftig ting å gjøre. Der fikk han i det minste klær og mat.

Florian startet som grensesoldat. Så ble han innrullert i den tyske hæren. På overfarten over til Norge, ble båten hans torpedert av engelskmennene. Soldatene ble først plukket opp av svenske fiskere, som fikk beskjed om å hive dem på sjøen igjen, siden Sverige skulle være nøytrale. Men de kom seg ombord i livbåter og ble fraktet tilbake til Tyskland. Noen få dager senere ble de igjen transportert over havet til Norge. I Gudbrandsdalen var Zangerle med i trefninger, og ved Verdal bru gikk tyskerne inn i et bakhold. Bjørn forteller at mange av kameratene til faren hans mistet livet i Verdal. Selv fikk han fortsette ferden til Namsos, og det var altså der han traff henne som skulle bli mor til hans barn.

Ble gravid

4. mai 1940 kom de første tyske soldatene syklende inn til Namsos, etter at både franskmenn og briter hadde rømt fra byen natt til 3. mai.

Florian ble etter hvert sendt tilbake til Trondheim, men i helgene kom han tilbake til Namsos for å besøke Jorid.

– Da bestemor oppdaget at han besøkte pikerommet, ble det stor oppstandelse. Bestemor ble rasende. Da mor oppdaget at hun var gravid, fikk hun sendt beskjed til far i Trondheim om at han måtte komme. Hun har fortalt at de satt på Cafe Fønix da hun fortalte ham at hun var med barn.

Bjørn forteller at situasjonen var forferdelig. Faren til Jorid ville at hun skulle sette bort ungen, men at hun nektet.

Kjempet for barnet

– Mor kjempet for å beholde meg. Til slutt gikk hun til sin onkel, Peder Myrvold, som var lokalpolitiker i Namsos etter krigen, og ba han snakke med faren hennes. Peder rensket opp med Justin og kom til enighet med ham om at jeg skulle få vokse opp i familien Myrvold, forteller Bjørn.

Om Peder ikke hadde klart å overtale broren sin, kunne Bjørn fort ha blitt sendt vekk. Krigsbarna ble avertert i avisene som om de var kattunger, de ble adoptert bort og sendt til barnehjem.

– Og mora di, som tyskertøs, hvordan ble hun behandlet av lokalsamfunnet?

– Hun snakket ikke noe særlig om det, svarer Bjørn kort.

Faren forflyttet

Etter fødselen måtte hun ut i arbeid, og fikk en post på Spillum gjestegiveri. Bestemor Janna tok hånd om guttungen. Og mens krigen varte var tyskerungen på sett og vis beskyttet.

Jorid hadde kontakt med barnefaren hele tida, men etter hvert ble han forflyttet til Ishavsfonten i Russland og sendt derfra til Finland der han spionerte bak russernes linjer. Bjørn forteller at da akillessenen hans røk, bar finnene ham mellom seg i flere dager inntil de kom tilbake til sine egne linjer. På den måten reddet finnene livet hans.

Mot slutten av krigen ble tyskerne jaget langs grensa i Finland, Sverige og inn i Finnmark, og de brant Finnmark og Troms under retretten i 1944.

Var nazist

– I siste del av krigen opererte faren min i Jugoslavia. Der ble han til slutt tatt til fange av partisanene, men ble sluppet fri av en kvinne som gjemte han i ei høysåte og ga han mat i flere dager. Da krigen omsider tok slutt, gikk han Alpene tilbake til hjembyen Ims. Der, i Alpene, ble han skutt for siste gang av en amerikaner som plasserte ei kule i beinet hans. Det var mange nazister som skjulte seg for fienden i fjellene, forteller Bjørn.

– Var faren din nazist?

– Ja, under krigen var han i alle fall det, svarer sønnen.

Brøt forholdet

Jorid har holdt kontakten med Florian under krigen, men det blir etterhvert vanskelig å opprettholde en relasjon. Hun bryter med Florian. Jorid, som har lært seg tysk for å kunne kommunisere med kjæresten, innser at forholdet ikke er liv laga. Men hun tar vare på skoesken med brevene fra Florian og viser dem til guttungen.

Hun er hele vegen ærlig med sønnen. Bjørn vet godt at faren hans er en tysk soldat. Og der han har levd ganske beskyttet fram til krigen tar slutt i 1945, får han nå merke at han er spesiell.

– For eksempel en gang vi skulle feire 17. mai, så kunne jeg bare ha et papirflagg mens de andre ungene fikk tøyflagg, sier han.

Gift på nytt

I 1947 gifter mora hans seg med Svein Olsen. Men hennes ektemann har vanskelig for å akseptere tyskerungen hun bringer med seg inn i ekteskapet. Han får aldri noe godt forhold til han som ble stefar, uten at han ønsker å gå i detalj om hva som skjedde innenfor husets fire vegger. De tre søsknene Bjørn etter hvert får, har han hatt – og har – gode relasjoner til.

– Barndommen min var vanskelig, erkjenner Bjørn som den dag i dag har problemer med å snakke om det.

Han fikk heller aldri snakket ut med mora si. Da hun lå på dødsleiet, sendte hun bud på sønnen og ville fortelle om alt som hadde foregått, men han avslo.

– Jeg hadde ikke mot til å stå i det. Mor hadde sin del av ansvaret for alt som hadde skjedd, og jeg ønsket ikke å fordele ansvar, sier Bjørn som understreker at han hadde et godt forhold til mora si hele livet. Det var bare så problematisk å snakke om alt det som hadde vært vondt og vanskelig i livet.

Mora gikk bort i 2015. Før hun døde lettet hun sitt hjerte til Bjørns halvsøster.

Gode naboer

Lyspunktet i tilværelsen til den unge Bjørn var noen voksne naboer i Hestmarka. Han nevner spesielt Paula og Peder Geving som fantastiske mennesker. Peder var båtbygger og lot guttungen komme i båtverkstedet. Han tok ham også ofte med ut på sjøen for å fiske.

– Dette var ei tid hvor ordet mobbing ikke hadde kommet inn i det norske språket. Men jeg må også framheve læreren min, Trygve Rørmark. Var det noen av klassekameratene som prøvde seg med en ekkel bemerkning, sa han klart og tydelig ifra. Rørmark var en fin kar, sier han.

Bjørn bodde i et rom på loftet hjemme hos mora og stefaren til han var ferdig på folkeskolen. Deretter tok han seg arbeid på gårder rundt omkring. En vinter var han dreng på Hals, og et år gikk han på skole på Val. Men så kom han på tanken om å utdanne seg til typograf.

Til Østerrike

Bjørn hadde hatt sporadisk kontakt med sin biologiske far siden 1952 da han sammen med mora skrev et brev til ham og fikk svar. Så, da han var ferdig med læra på Fellestrykkeriet og hadde fått lagt seg opp litt penger, reiste han i 1963 til Østerrike for å treffe faren for første gang.

Men møtet ble ikke som 22-åringen hadde håpet.

– Jeg hadde forventet at det skulle bli stort, dette å treffe faren min. Det ble det ikke, konstaterer han tørt.

– Hva gikk galt?

– Far hadde giftet seg og fått tre barn etter krigen. Der han bodde, levde de i tråd med katolisismens lære, og det å ha barn utenfor ekteskap var nærmest en forbrytelse. Så da jeg dukket opp, ble det ikke så populært, svarer han.

Store problemer

Faren var som så mange andre soldater, plaget av krigstraumer. Etter krigen ble han innlagt på en psykiatrisk klinikk i Ims og han drakk. – For å si det rett ut oppdaget jeg fort at han var en drittsekk som satt på gjestehus og drakk øl om kveldene mens kona var hjemme og passet ungene.

Han har også oppdaget at faren hadde fått flere barn utenfor ekteskapet.

– Det eksisterer visstnok både en datter og sønn til, i tillegg til meg og de tre barna han fikk med sin kone. Han var glad i damer, faren min, konstaterer han.

Senest i fjor forsøkte Bjørn å få kontakt med sine søsken i Østerrike, men ble avvist. Han har imidlertid vært i Østerrike flere ganger for å besøke familien der, senest i fjor da han var på besøk hos sin yngste tante på 92 år.

Var stort sett taus

– Men jeg fikk aldri noe godt forhold til han som var min biologiske far. Det var snakk om kulturforskjeller også. Jeg er vant til at vi tar mer vare på hverandre. I hans kultur var det penger det dreide seg om, sier han.

– Fortalte han mye om hvordan han opplevde krigen?

– Nei. Det var vanskelig å få ham til å fortelle. Som jeg nevnte ble han alkoholiker, og det kunne komme noen historier når han hadde fått i seg noen øl. Ellers var han taus om hva som skjedde under krigen, sier Bjørn.

Familiebilder

Han har familiebildene. Bjørn har også laget en collage som i alle år har hengt på hjemmekontoret hans. Faren og mora i et kjærlig øyeblikk. Han selv som liten guttunge. Faren i sin naziuniform. Farens nye familie, søskenflokken hans på 14, besteforeldrene. Det er ikke bare gode minner.

– Føler du deg rotløs?

Han nikker. Har alltid følt seg litt spesiell. Men, sier han, han har ikke kjent på at samfunnet har hetset ham spesielt, og han er overbevist om at det er mange krigsbarn som har hatt det verre enn han selv.

Men Bjørn Myrvold har engasjert seg i saken. Han var med og dannet Krigsbarnforbundet i 1986 for å få kontakt med likesinnede, og opplevde at bare 500 av potensielt 10.000-12.000 norske krigsbarn meldte seg.

– Det sier noe om at dette fremdeles er veldig touchy, ja beint ut sagt skambelagt den dag i dag, mener han.





Tid for å unnskylde

I de første årene etter krigen, ville ikke det norske samfunnet vite av krigsbarna. Ikke før i 2003 vedtok Stortinget å gi krigsbarna en generell unnskyldning. Kirken har også offisielt bedt om forlatelse. I 2005 kom en ordning der krigsbarna kunne få en billighetserstatning for tort og svie på mellom 20.000 og 200.000 kroner, avhengig av framlagt dokumentasjon. Bjørn Myrvold mottok 50.000 kroner fra den norske stat.

– Det tok sin tid, oppsummerer Bjørn Myrvold som alltid har tatt avstand fra ideologien og føreren faren hans sluttet seg til. Selv har han gjort sin plikt for mor Norge og har 30 år i heimevernet på baken.

Forholdet til mora ble bedre og bedre ettersom årene gikk. Hun flyttet fra ektemannen og mor og sønn bygget hus side om side i Fossbrenna. De siste årene av livet sitt, bodde Jorid på Østre bo- og servicesenter, og Bjørn besøkte henne der hver dag, inntil hun sovnet inn, 92 år gammel.

Måtte bære skammen

Ingen kvinner i Namsosområdet ble idømt strenge straffer etter krigen fordi de hadde forelsket seg i tyske soldater. Skammen, den måtte Jorid imidlertid bære til sin siste dag.

Selv fyller han 79 år 23. juni. Han bor i Smimovegen med sin kone gjennom 25 år, Merete Hildrum og har det etter måten bra i dag. Minnene om det som har vært falmer, han har forsonet seg med at han ikke får gjort så mye med det som har vært. Men at han ble født som tyskerunge vil henge ved Bjørn, like til det siste. Det ordet gir stadig en emmen smak i munnen.