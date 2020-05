Milliardærens storsatsing kan bli stoppet

NAMDALSAVISA

NAMDALSEID: I 2018 kjøpte Namdalen Træsliberi AS, som er Stensruds heleide selskap i Namdalen, Åsnes Gård for seks millioner kroner. Men foreløpig har ikke selskapet fått konsesjon for å drive gården av kommunale og regionale myndighetene etter at saken var gjennom to behandlinger i samkommunen før sammenslåingen av Namdalseid, Namsos og Fosnes 1. januar i år.