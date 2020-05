Namsos Allstar gjentar suksessen – byr opp til 16. mai-fest

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Vi synes selv at det ble en stor suksess på påskeaften med trønderrocken og fikk sinnssykt gode tilbakemeldinger. Det er nesten så vi kan bruke ordene og si at det var et folkekrav at vi skulle gjøre enda en konsert til 16. mai, forteller Eskil Brøndbo.