Hus tatt av jordras i Drevja-området

NAMDALSAVISA

MOSJØEN: Det bekrefter politiet i en pressemelding.

Klokken 10.40 fikk politiet melding om at det var gått et omfattende jordras i nærheten av Drevja i Vefsn kommune. Det er et omfattende skred som er gått. Skredet er estimert til å være cirka 150 meter bredt og rundt 500 meter langt. Det er usikkert når skredet ble utløst, og det kan ha gått så tidlig som rundt klokken 07.00, melder politiet i Nordland i en pressemelding.

Helgelendingens journalist er på plass ved rasstedet på Jonsrud, og forteller at et redningshelikopter har fløyet over området mens en person med tau opp til helikopteret har gjort søk på bakken og i det aktuelle huset.

Det er kalt ut en stor mengde ressurser for å bistå i redningsarbeidet og både Luftambulanse, Sea King, brannvesenet, frivillige mannskaper og kommunen bistår. Det planlegges nå evakuering av 10 hus som befinner seg i nærområdet til skredet.

NVE er kalt inn for å gjøre vurderinger i forhold til ytterligere skredfare. Av sikkerhetshensyn oppfordrer politiet folk til å holde seg unna området.

Helgelendingens journalist har snakket med en lokal kjentmann som forteller at huset trolig har forflyttet seg flere hundre meter sammen med raset.

Ambulansemannskapet står foreløpig på vent et godt stykke fra skadestedet.