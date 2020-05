– Dette er helt fatalt

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Torsdag kom beskjeden frisørbyen Namsos ikke ønsket: Hovedutvalget for utdanning har besluttet at tilbudet VG1 Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign ikke igangsettes for skoleåret 2020/2021, i tråd med fylkesrådmannens anbefaling.