Gjenåpner suksessrik Dahlslett-utstilling på Britannia Hotel

TRONDHEIM/NAMSOS: I midten av januar ble det åpnet et storslått utstilling med Namsos-kunstneren Arnold Dahlslett på Britannia Hotel i Trondheim. Interessen fra kunstinteresserte var stor, og etter bare to uker var over 80 verk solgt – med en samlet prislapp på over 1,3 millioner kroner.