Møter igjen gammeltreneren i den svenske landslagsbussen

NAMSOS: For som kjent får Westgård smørehjelp fra det svenske landslaget, gjennom en avtale mellom Irland og Sverige. Nå er Høgberg ansatt som landslagstrener for de mannlige svenske løperne, og vil dermed møte igjen sin tidligere elev Westgård på verdenscuprenn.

Høgberg ble presentert som en av tre nye trenere på en svensk pressekonferanse torsdag. Han inngår i et felles trenerteam for menn og kvinner, der Høgberg og Lars Ljung skal lede herrene, mens Stefan Thomsson og Magnus Ingesson skal være dametrener. Sportssjef for svensk langrenn er også nytilsatt og er godt kjent med norsk langrenn. Anders Bystrøm har tidligere vært landslagstrener i Norge og er nå sentral for å gjenreise svensk herrelangrenn.

– Dette er nok den mest prestisjefylte trenerjobben jeg kan ha. Jeg har alltid hatt et underliggende ønske om å hjelpe mitt eget land. Planen var egentlig å fortsette jobben med kineserne, men da denne muligheten dukket opp var det umulig å si nei. Jeg er veldig glad og stolt nå, sier 44-åringen som er bosatt i Levanger med kone og barn, til Trønder-Avisa.

Han går til trenerjobben for det svenske landslaget, etter å ha vært trener for det kinesiske landsalget sammen med Ole-Marius Bach det siste året.