«Sludd i mai kom iallfall som julekvelden på kjærringa dette året også. God 17. mai»

NAMDALSAVISA

For noen år siden fikk jeg det ærefulle oppdraget å holde 17. mai-tale i kulturhuset på Kolvereid. Jeg hadde vel vært ute å slengt med leppa og ment forskjellig greier i offentligheten. Det skal ikke mer til på en liten plass og jeg takka selvfølgelig ja til det ærefulle oppdraget.

På forhånd googlet jeg febrilsk så jeg på best mulig måte kunne få en god miks nasjonalromantikk, fakta og gode ord på veien som en 17. mai-tale bør inneholde. Jeg tør i all beskjedenhet å påstå at det gikk greit med den der talen til tross for at fatter'n og mutter'n hadde gangsperre i en ukes tid, etter å ha hatt alle kroppens muskler i høyspenn i det jeg steg opp på talerstolen. De skjønte like lite som meg av hva jeg egentlig gjorde der oppe, men til tross for at jeg hadde runda tretti spanderte fatter'n en is og mutter'n en klem og var enige i at: «Jo da, det gikk da godt det der».

Til det kjedsommelige sies det at: «Det ble ei rar tid». Jeg er selvfølgelig enig. Og hva skulle man nevnt i årets 17. mai-tale? Kanskje kunne man sagt noe om at det var vitterlig meg forferdelig å være arbeidsledig 16. mai da bunadsskjorta skulle strykes akkurat slik mutter'n ville gjort – altså perfekt. Skulle man sagt at det ble så rar ei tid at man for første gang i manns minne ikke fikk trumpet på barn bunaden mot høylytt protest siden den klør? Spurt om det var flere som ikke skjønte bæra når man febrilsk presset seg inn i bunaden som på magisk vis hadde blitt for trang til en litt mer omfangsrik koronakropp? Kanskje hadde man sagt at man var veldig lei seg for at man ikke fikk gå som sild i tønne med alt som kan krype og gå i bygda, mens styggen på ryggen hånflirer i øret ditt i det du prøver å få den ene ungen til ikke å stikke flagget i rumpa på den andre?

Og siden man mest sannsynlig sitter inne i en varm og god stue dette året, hadde man kanskje sagt nok en gang at: «Det ble ei rar tid» i det snøen klasker mot ruta og man slipper å heve flagget med blåfrosne fingre å kvine et høyt og hjertelig HURRA. Naturlig nok hadde man takket alle bekjente på sosiale medier for at de tidlig på dagen deler hvordan det ser ut utenfor «husnova» selv om jeg har til gode å se ett hus uten vindu, men det er kanskje er det ikke så dumt å få en liten påminnelse gjennom skjermen da det kan virke som at korttidshukommelsen er intakt når det kommer til vær. Sludd i mai kom iallfall som julekvelden på kjærringa dette året også. Forunderlig i grunnen, at vi ikke husker været fra år til år litt bedre siden vi er litt over middels opptatt av fenomenet her i Trøndelag.

Jeg kunne kanskje sagt alt dette i årets 17. mai-tale. Hadde sikkert ment det, men jeg hadde selvfølgelig ikke gjort det. Hadde jeg fått velge ville jeg nok en gang heller valgt å være som sild i tønne i kulturhuset på Kolvereid mens jeg svettende peser meg til å få kjøpt et stykke skuffkake. Kaffekoppen ville vært litt under halvfull etter å ha skumpa borti en nabo og en kjenning i det jeg får pressa meg igjennom folkemengden. Når man endelig hadde fått skvisa seg inn på en plass er det ene barnet borte, men man utsetter leteaksjonen litt for å høre korpset spille gammel jegermarsj etterfulgt av årets 17. mai-tale fullspekket av nasjonalromantikk og gode ord på vegen.

God 17. mai og på forhånd gratulerer med dagen.