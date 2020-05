Alle planene for sommeren og våren gikk i vasken – da fikk Chand en lysende idé

NAMDALSAVISA

TRONDHEIM: Det som i starten av mars så ut til å bli et svært innholdsrikt år for Chand Torsvik, ble totalt endret over natta. Salmeprosjektet sammen med Joralf Gjerstad i mars ble utsatt, og de fleste spillejobbene sammen med det nye bandet utover sommeren ble avlyst.