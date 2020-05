Her er den nye reindriftsdirektøren

NAMDALSAVISA

Knutsen får ansvar for å følge opp ei naturbasert næring med ca. 40.000 rein som utøves over store deler av Trøndelag og i flere av fylkene sør for oss.

Knutsen har jobbet i reindriftsforvaltningen siden 2006. Hun har vært konstituert som direktør siden februar i år. I 2014 ble reindriftskontorene slått sammen med fylkesmannsembetene. Siden sammenslåingen av daværende Fylkesmannen i Nord- og Sør-Trøndelag har avdelingen vært representert på Snåsa og Røros, med i alt åtte ansatte. Avdelingen har ansvar for forvaltning av all reindrift i Trøndelag og sørover.

- Jeg ser frem til å fortsette med de viktige oppgavene som avdelingen utfører. Vår hovedoppgave er å ivareta reindriftas interesser og dermed sikre fortsatt sør-samisk språk og kultur, sier Camilla Knutsen i ei pressemelding.