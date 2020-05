Se høydepunktene fra 17. mai-feiringen i Namdalen

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Sendinga kunne følges både her via NAs nettside (namdalsavisa.no) og avisas facebookside. Klikk på videosymbolet og bruk tidslinja nederst for å spole fram og tilbake i sendinga. Bruker du kommentarfeltet på Facebook eller #naklikk på Instagram kan du fortsatt dele bilder og videoer som vi presenterer for NAs lesere! Dette var sendinga:

- Vi starter klokka 09, og det vil bli innslag både fra Overhalla, Bindal, Namsos, Nærøysund, Høylandet og Grong. Vi lager innslag selv med egne reportere og samler også inn innslag fra ulike namdalske kommuner, sier sjefredaktør Kim Riiseth i NA. Flere kommuner har tenkt å ha egne Facebook-sendinger som vil bli tatt inn i NAs sending gjennom dagen, slik at det blir tilgjengelig for flest mulig.

Klokka 11 starter Namsos kommunes direktesendte 17. mai-feiring fra NTE Arena, og denne sendinga blir også en del av sendinga på NAs kanaler.

Slik er de foreløpige planene for 17. mai-feiringa i Namsos kommune Til tross for strenge restriksjoner ligger det an til å bli en innholdsrik feiring av nasjonaldagen i Namsos, med mye liv både i by og bygd.

- Midt i denne sendinga blir det også innslag fra en rekke andre kommuner. Slik vil vi samle alt som omhandler årets spesielle 17. mai-feiring i Namdalen på ett sted, sier Riseth som også oppfordrer folk til å sende inn bilder.

- Bilder som blir sendt til oss tidlig på dagen, enten som kommentar på Facebook-sida eller på Instagram med #naklikk, skal vi prøve å få med på direktesendinga også, sier NA-redaktøren.

Sendinga på NA - og fra NTE Arena - avsluttes med allsang av «Ja vi elsker» klokka 13.

- Dette blir en historisk 17.-mai på mange måter, og vi er glade for at vi gjennom samarbeidet med kommunene kan få vist fram mest mulig av det som skjer. Men vi trenger hjelp fra alle våre lesere også. Ettersom dette går på digitale kanaler kan sendinga sees både på mobiltelefon, PC eller på din egen TV-skjerm hvis du overfører det dit. Selv med de begrensningene som ligger på det å samles nasjonaldagen, håper vi å kunne gjenskape noe av den fellesskapsfølelsen via skjermen, sier Riseth.

Her er noen av høydepunktene fra programmet:

0900: Kransenedleggelse fra minnesmerket på Ryggahøgda i Overhalla

0910: Innslag fra Bindal

0925: Morgensending fra Mediå i Grong

0940: Innslag fra Høylandet

0945: 17.-mai tog fra Grong

1000: Namsos barne- og ungdomskorps spiller ved Namsos helsehus

1005: Innslag fra Overhalla

1020: Innslag fra Nærøysund

1030: Nasjonaldagssending fra kommunehuset i Grong

1100: Namsos kommunes 17.-mai-sending fra NTE Arena. Innslag fra Namdalseid og Jøa, taler, musikk og hilsner.

1145: Innslag fra Høylandet, Lierne, Nærøysund og Leka

1200: Sending fra Namsos fortsetter

1300: Felles synging av Nasjonalsangen





Detaljert program for 17. mai-feiringa finner du under Det skjer på NAs nettsider eller ved å laste ned appen Stolt Namdaling.





Under 17. mai-feringa i Overhalla blir det både bilrebus, speedgudstjeneste og korpsmusikk Koronaviruset setter en stopper for den tradisjonelle 17. mai-feiringa, også i Overhalla. Likevel blir det flere kjente poster på årets program.