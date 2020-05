Setterådmannen: – Alvorlige saksbehandlingsfeil

NAMDALSAVISA

LEKA: – Allerede ved mottak av saken fra kontrollutvalget burde både ordfører og rådmann ha foretatt en vurdering av sin egen habilitet, skriver setterådmann i varslingssaken på Leka, Roald Huseth i saken Leka kommunestyre skal behandle onsdag 20. mai.

Da legges rapporten fra Revisjon Midt-Norge fram, og det er lite lystelig lesing. Setterådmannen har unndratt selve rapporten av personvernhensyn, men oppsummerer en del av innholdet i saksframlegget. Tidligere rådmann Solveig Slyngstad og tidligere ordfører Per helge Johansen kommer ikke godt ut av framstillinga av rapporten.

I sin kommentar til innholdet i varslingsrapporten skriver setterådmannen:

«Det er viktig at det er et godt samarbeid mellom ordfører og kommunedirektør, men man må da være tydelig på at rollene ikke blandes og ansvaret ikke pulveriseres. Det er spesielt viktig at politisk ledelse ikke bidrar til konflikt gjennom å blande seg bort i personalledelsen.»

Dette er saken

Det har gått 19 måneder siden hovedverneombudet i Leka kommune sendte et varsel til kontrollutvalget i kommunen som i all hovedsak var rettet mot daværende rådmann Solveig Slyngstads lederutøvelse, men også forhold som gjaldt daværende ordfører Per Helge Johansen.

Kontrollutvalget behandlet varslene 15. oktober 2018 og oversendte saken til ordføreren med forslag om å følge opp varslingen og hente inn ekstern bistand.

– At tidligere rådmann og ordfører, altså de to som det ble varslet mot, er part i saken er helt klart, skriver Huseth.

Og anmerker at om de allerede da hadde vurdert habiliteten ogh sørget for oppnevning av setteordfører og setterådmann hadde man sannsynligvis spart bortimot åtte måneders saksbehandlingstid.

Det forelå allerede i begynnelsen av november 2018 en juridisk vurdering som konkluderte med at varselet rettet mot rådmann og ordfører var «forsvarlig».

– Det er ikke funnet informasjon om at denne informasjonen ble videreformidlet til formannskap eller kommunestyre, heter det i saksframstillinga.

Deretter begynte snøballen og rulle. Arbeidstilsynet ble koblet inn i saken og omkring åtte måneder etter at varselet ble levert meddelte ordføreren at han da anså seg som inhabil. Det har også vært fremmet flere krav om lovlighetskontroll i vedtak som har berørt saken.

Alvorlige feil

Setterådmannen påpeker at det er gjort flere alvorlige saksbehandlings feil i tidlige faser av behandlingen av varslingssaken.

– Disse feilene har bidratt til å forsinke framdriften av varslingssaken og ført til skjerping av konfliktlinjene og store belastninger på arbeidsmiljøet over tid, konkluderer setterådmannen.

Det hører også med at flere av forholdene det er varslet om i denne saken antakelig ikke kommer inn under definisjonen kritikkverdigeforhold i arbeidsmiljøloven.

– Kommunestyret må påse at rollefordelingen mellom politisk og administrativ ledelse fungerer i samsvar med kommunelovens bestemmelser og inngåtte arbeidsavtaler og delegasjonsbestemmelser, understreker Huseth i sin kommentar til rapporten.

Videre bemerker han:

«Av revisjonsrapporten framgår at rådmannen ikke har håndtert personalmessige- og faglige konflikter med varslergruppen godt nok, og at ordførerens involvering i personalforvaltningen ikke har bidratt til å redusere eller løse konflikten med varslerne»

Selv om kommunestyret fatter et vedtak på onsdag er ikke saken over. Fortsatt gjenstår å lukke et pålegg fra Arbeidstilsynet datert mars 2019.

I forslaget til vedtak i fem punkter heter det: