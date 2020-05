Til årets festdag

NAMDALSAVISA

Det nærmer seg årets største festdag. Og selv om den i år blir veldig annerledes, er det ingen grunn til at man ikke skal feire og kose seg. Søte kaker er en del av 17. mai-feiringen og lager du denne varianten blir verken du eller gjestene din skuffet. Her er det mange spennende smaker og vi får både litt sprøtt, søtt og friskt i en herlig blanding.



Jeg har funnet to veldig forskjellige drikkealternativer til denne retten. Den ene er også alkoholfri, så alle kan drikke noe festlig på denne dagen.