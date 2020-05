Tror mye av landbruket i Trøndelag vil forsvinne

NAMDALSAVISA

HØYLANDET: AgriAnalyse har sett på effektene av Klimakur 2030 sine forslag på oppdrag fra Trøndelag Bondelag for å se hvordan landbruket i Trøndelag vil bli påvirket.

Fylkesleder Kari Åker er langt fra overrasket over beregningene.

– Dette så vi dessverre for oss da det første utkastet til Klimakur 2030 ble gjort tilgjengelig, sier Åker.

For det er dystre tall AgriAnalyse har lagt fram:

Sau og lam: I Trøndelag var det om lag 1320 sauefjøs i 2018. Tiltakene i Klimakur 2030 vil gi en nedgang tilsvarende omlag 300 sauefjøs i 2030. Dette kommer i tillegg til allerede forventet nedgang i fylket. Samla sett vil det være om lag 500 færre sauefjøs i 2030 i Trøndelag, sammenlignet med 2018.

Ammeku: I de referansene som er brukt i Klimakur 2030 forventes en det vekst for ammeku i fylket fra omkring. 850 fjøs i 2018 til 1150 fjøs innen 2030. Skulle regjeringa gå inn for tiltaket i Klimakur 2030 snur dette bildet fra vekst til nedgang, tilsvarende om lag 700 færre ammekufjøs i 2030, i forhold til forventa utvikling.

Gris: En forventa vekst av antall grisefjøs fra 350 grisefjøs i 2018 til 380 fjøs mot 2030, blir snudd til en nedgang på om lag 100 grisefjøs, sammenlignet med forventa.

Gode beiteområder

Mye av jordbruket i Trøndelag er basert på husdyrhold. Bakgrunnen for det er at det meste av jorda er best egnet til å dyrke gress.

– Husdyr gir oss mulighet til å utnytte ressurser som ellers ikke er egnet til annen matproduksjon, sånn som korn og grønnsaker. De grasbaserte produksjonene er en del av klimaløsningen i fylket vårt, spesielt med tanke på den store fjellregionen som bidrar til matproduksjon, understreker Åker.

– Vi produserer godt kjøtt basert på god agronomi og god dyrevelferd med base i de rike beiteområdene rundt oss, sier hun.

Merkelig

– Det vil være merkelig om Regjeringen nå legger føringer for redusert matproduksjon, ettersom vi nylig har signert en klimaavtale som forplikter oss til å opprettholde nettopp matproduksjon, sier Petter Harald Kimo, styremedlem med fagansvar for klima i Trøndelag Bondelag.

Videre tilføyer han at klimaavtalen er grunnlaget for Landbrukets Klimaplan.