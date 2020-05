Rykket ut etter melding om brann på en institusjon på Kolvereid

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Nødetatene rykket lørdag ettermiddag ut til Kolvereid etter melding om en brann.

Ifølge politiet gikk meldinga ut på en brann på en institusjon på Kolvereid.

– Det er snakk om røykutviking i ventiliasjonsanlegget, men situasjon er avklart – og det er ikke snakk noe mer dramatikk, forteller Vegard Haaskjold på 110-sentralen.

Politiet opplyser om at alle de 23 beboerne ble evakuert som følge av hendelsen, og at ingen har behov for helsehjelp.

Det skal ikke ha vært åpne flammer, men en del røyk.

– Kan de evakuerte returnere til rommene sine igjen?

– Den siste melding vi fikk går ut på at det ikke er røykskader på bygget, og at beboerne mest sannsynlig kan returnere til bygget innen kort tid, forteller operasjonsleder Ellen Maria Brende.

– Røykutviklinga har skjedd i tilknytning til teknisk rom, og har ikke berørt de andre rommene. Derfor er heller ingen beboere skadd, forteller Brende.

Politiet tvitret om hendelsen klokka 17.02.