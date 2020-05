Stadig flere bestiger Namdalseids fjelltopper: – Herlig trend

Toppturerne i Namdalseid opplever en solid økning i popularitet. I fjor ble det satt ny besøksrekord da over 9000 turgåere noterte seg inn i bøkene til trimgruppa – som i år lader opp til et nytt super-år for fjellferder.