NAMDALSAVISA

OSEN: Politiet skriver på Twitter like før klokka 19 søndag kveld at et jordras har gått på fylkesveg 715 i Steinsdalen i Osen.

Vegtrafikksentralen er varslet, og raset dekker halve kjørebanen.

Entreprenør skal ifølge politiet ha ryddet bort raset allerede.