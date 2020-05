Politiet berømmer ansvarlig ungdom - ikke like imponert over garasjetyv og uvøren sjåfør

NAMDALSAVISA

I Namsos fikk politiet i 23.30-tiden melding om en ansamling av et 30-talls personer ved Shell Østre.

Det ble drukket og røyket ved drivstoffpumpene. Politiet ordnet opp på stedet.

Frem til kl. 05, natt til 17. mai, hadde politiet mottatt ca. 50 meldinger om festrelaterte forhold som støy, store ansamlinger, ordensforstyrrelser. Dette fra både privat og offentlig sted. Forholdene er uten unntak ordnet på stedet av patruljer eller over telefon. Dette melder politiet på Twitter.

Operasjonsleder Wenche Johnsen forteller til NA at 50 meldinger er lite til å være natt til 17.

Politiet velger også på Twitter å berømme publikum:

– Især russ og annen ungdom, for i hovedsak ansvarlig oppførsel og respekt for den ekstraordinære situasjonen vi befinner oss mht smittefaren, skriver politiet.

Ingen var da innbrakt til arresten eller anmeldt for forhold som drukkenskap eller ordensforstyrrelse natt til 17.

Snok tatt med kniv

I 2030-tiden lørdag kveld, fikk politiet melding om en person i Namsos som snoket i folks garasjer. Personen syklet fra stedet.

Politiet fikk en beskrivelse av vedkommende, og rett etter kontrollerte patruljen en person som sto til beskrivelsen. Han var i besittelse av verktøy, som politiet mistenker er tyvgods. Han ble også fratatt noen kniver.

Vedkommende er en mann i slutten av 20-åra.

Uaktsom punktering

Også i Namsos, i 22-tiden, stoppet politiet en bil som kjørte over midtrabatten på vei ut av en rundkjøring.

Bilen fikk punktert fordekk, føreren ble anmeldt for uaktsom kjøring.

Det ble imidlertid ikke førerkortbeslag for mannen i 20-åra, og det var ikke mistanke om ruskjøring.

Snøfare og varmegrader

Været i Trøndelag: Sørøst bris, utover dagen dreiende nordøst, fra sent i ettermiddag periodevis frisk bris på kysten. Regnbyger, snøbyger over ca. 200-600 m, tidlig på dagen kan hende også snø i lavlandet i indre strøk. Stigende snøgrense i løpet av dagen. Nord for Steinkjer stort sett oppholdsvær. Utrygt for torden første del av dagen.

Trøndelag har fortsatt gult farevarsel for store snømengder, samtidig som det meldes 7-8 varmegrader og overskyet i Namdalen.

