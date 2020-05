Åge Sten Nilsen til Namsos og Grong: – Jeg er som ei vårkåt ku som vil komme seg ut til det grønne gresset

NAMDALSAVISA

NAMSOS/GRONG: Etter at det ble forbudt å holde konserter fra midten av mars, har det nå blitt åpnet for å ha konserter med opp til 50 publikummere. En av artistene som nå legger ut på turne er Åge Sten Nilsen. WigWam-vokalisten skal spille fire konserter i mai, hvorav to av dem blir i Namdalen – 29. mai på Ullvaren kafe i Namsos, og dagen etterpå på Grong hotell.